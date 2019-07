Fel principal Tehnici de gatit. Cum pregatim pieptul de rata

Data publicarii: Luni 29 Iulie 2019, 15:39

Este foarte simplu sa gatesti corect un piept de rata in bucataria proprie. Trebuie doar sa tii cont de cateva reguli de baza. In primul rand, incepe prin a cresta pieptul de rata pe partea cu piele, pentru ca grasimea sa se poata topi in tigaie. In al doilea rand, un piept de rata se gateste incet, cu rabdare. Detaliem toti pasii mai jos.