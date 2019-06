Meniu Shakshuka cu branza feta

Cunoscuta in meniurile de mic dejun si brunch din intreaga lume, iubita in Israel si in tarile arabe, Shakshuka este un fel de mancare pe baza de oua posate in sos de rosii, originar din nordul Africii. Sunt multe variatii ale acestui preparat si nu credem ca exista o reteta perfecta.