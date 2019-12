Desi cei mai multi dintre romani considera ca sarmalele sunt o inventie pur romaneasca, Moghazehi Mehrzad explica pe site-ul personal cum au aparut:

"Sarmalele au aparut in India veche, cu 2.000 de ani inainte de Hristos. Apoi le-au preluat persanii, astfel ajungand mai tarziu in Europa, prin Orientul Apropiat. In perioada dominatiei Otomane au fost raspandite in Balcani, regiunile inconjuratoare si Caucaz. Atat grecii, cat si albanezii, bulgarii si nu in ultimul rand, croatii si turcii cred ca ei sunt inventatorii sarmalelor. Denumirea de sarmale, comuna pentru romani si croati, este asemanatoare cu “sarmalaki” in limba greaca, “sarmi” in bulgara, sau "sarma" in limba turca."

Pentru el, sarmalele ii aduc aminte de copilarie: "Pentru mine exista foarte multe amintiri legat de sarmale. Imi aduc aminte ca atunci cand aveam 8-9 ani, cand mama facea sarmale, era dezastru in casa. Impreuna fratele meu mai mare, surioara mea si fratele meu mai mic, mereu o ajutam pe mama in crearea dezastrului, ajutand-o sa inveleasca sarmale."

Ingrediente sarmale:

500 gr carne de porc

200 gr ceafa de porc afumata

300 gr carne de vita

aproximativ 2 kg varza acra

200 gr orez

5 fire patrunjel, 5 fire marar, 5 fire ceapa verde

1 ceapa

2-3 bucati ardei gras rosu

100 ml suc de rosii

30 ml ulei

1 lingurita chimion

2-3 foi de dafin

1 lingurita turmeric (Curcuma )

1 varf de lingurita cimbru

1 varf de lingurita ienibahar

15 bucati boabe de piper

Mod de preparare:

Se spala orezul, procedandu-se astfel: se aseaza orezul intr-un castron, se adauga o lingura de sare grunjoasa si apa rece, se amesteca bine pana devine apa tulbure, apoi se indeparteaza apa si se repeta procedura inca de 2-3 ori, dar fara sare. Dupa ce s-a spalat orezul, se lasa in apa rece pana la folosirea lui.

Pentru sarmale este buna numai varza cu foi subtiri. Sarmalele mici se infasoara numai in varful frunzelor foarte subtiri, fara nervuri groase. Varza prea acra sau prea sarata se spala in 2-3 ape caldute, atat frunzele intregi cat si tocate.

Carnea se trece prin masina de tocat, impreuna cu ceapa, ceapa verde (curatate si spalate), patrunjel si marar. In compozitita de carne si verdeturi, se incorporeaza ienibahar, turmeric, chimion si cimbru. Sare NU se adauga, deoarece carnea afumata si varza contin destula sare.

Se adauga 100 ml apa peste compozitia de carne, verdeturi si condimente. Se amesteca bine pana cand se incorporeaza in compozitie, pentru ca aceasta sa devina pufoasa si orezul sa aiba lichid in care sa fiarba, inainte de a se coagula carnea in jurul lui, altfel, carnea nu va mai permite apei din afara sa patrunda in orez, astfel incat acesta sa-si mareasca volumul la fiert si sa se inmoaie.

Se aseaza o foaie de varza cu nervurile in sus, se adauga o lingura din compozitia de sarmale in mijlocul fiecarei foi de varza, asezata precum un rulou pe latimea frunzei, astfel ca si la un capat si la celalalt al compozitiei sa ramina 2 cm de frunza libera. Se pliaza partea de sus peste compozitie, apoi se pliaza partile laterale si se ruleaza foaia de vita pana la capat, avand grija ca sarmalele sa fie compactate bine. Cu cat se formeaza mai mici, cu atat mai bine, se ruleaza si mai rapid, sunt si mai usor de savurat.

Dupa infasurarea tuturor sarmalelor, se pastreaza 2-3 frunze de varza intregi, iar frunzele ramase se taie pe langa nervura din mijloc, se suprapun mai multe si se ruleaza, apoi se taie subtiri, precum fideaua. Se taie si ardeii, julien.

Pentru fiertul sarmalelor se foloseste o oala de 5 L, pentru a evita ca acestea sa dea in foc, in timpul fierberii. Se toarna uleiul in oala, se aseaza jumatate din cantitatea de varza tocata impreuna cu jumatate din cantitatea de ardei taiati julien, in fundul oalei. Peste varza si ardei se toarna jumatate din sucul de rosii. Se aseaza sarmalele formate, in cerc, cat mai apropiate, evitand sa ramana spatiu liber intre ele.

Optional, printre sarmale se pot adauga bucati de costita de porc proaspata sau afumata, desarata putin inainte, care, servindu-se impreuna cu sarmalele, le va da un gust foarte placut. Tot pentru aroma si gust se folosesc 2-3 foi de dafin si aproximativ 15 boabe de piper.

Dupa ce s-au aranjat toate sarmalele in cerc, peste ele se aseaza si restul de varza tocata impreuna cu restul de ardei taiati julien, apoi se adauga si jumatatea cealalta de suc de rosii, peste care se aranjeaza cateva frunze de varza intreaga, acoperindu-se sarmalele integral. Peste sarmale se aseaza o farfurie termorezistenta, pentru a evita ridicarea sarmalelor la suprafata, in timpul fierberii.

Se toarna apa clocotita cat sa le se acopere, se aseaza capacul oalei si se lasa sa fiarba la foc mijlociu pana cand dau in clocot, apoi focul se reduce la minim. Timpul de fiarbere a sarmalelor difera in functie de cantitatea de sarmale. Dar cel mai bine este sa incercam o sarma, ca sa fim sigur ca sunt facute. In caz ca avem surpriza si sarmalele nu sunt fierte bine, mai adaugam putina apa fiarta si continuam fierberea pana se fierb sarmalele.

Ingrediente mamaliguta:

500 gr malai

2l stock de pui/vita ( supa de pui/vita mai concentrata, care se rezulta din fierbere oaselor)

200 gr parmezan ras

100 gr unt

piper alb

sare dupa gust ( daca supa are sare, numai adaugam sare in mamaliga )

Mod de preparare:

Puneti pe foc supa de legume, iar cand a dat in clocot adaugati malaiul in ploaie. Condimentati cu piper alb dupa gust. Fierbeti malaiul la foc potrivit circa 20 minute, in ultima faza adaugam si untul.

Pregatiti o tava intinsa pe care o tapetati cu hartie de copt si adaugati mamaliga intr-un strat uniform de circa 1,5 cm, dupa care o lasam la racit, dupa ce s-a racit o introduceti in frigider pentru 30 de minute. Intre timp incalziti cuptorul, scoateti mamaliga din frigider, presarati deasupra parmezanul ras, introduceti tava in cuptor si lasati mamaliga sa se coaca pana cand parmezanul s-a topit in intregime si a realizat o crusta rumena deasupra preparatului.

Lasati mamaliga sa se raceasca timp de 3-4 minute, dupa care o puteti sectiona in diferite forme, dupa dorinta. Mamaliga se serveste garnitura la sarmale, acompaniat de smantana.

Sursa: Retetedetop.ro