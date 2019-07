Diverse Sos dulce acrisor pentru mancarurile asiatice

Data publicarii: Luni 08 Iulie 2019, 11:43

In bucataria chinezeasca, dar si in alte bucatarii asiatice, sosul dulce-acrisor este nelipsit. Exista nenumarate variante si retete de sos, mai mult sau mai putin complicate, iar cea pe care o vom prezenta in continuare este una usoara si pe gustul tuturor.