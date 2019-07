În timp ce Dragos vrea sa-si descopere noi talente si sa-si impresioneze prietena, Andrei spune ca ii place sa triseze, ceea ce, crede el, il va ajuta sa castige.

Cei doi concurenti au primit cate o cutie misterioasa, cu diverse ingrediente, in fiecare dintre ele aflandu-se Hochland crème Clasic, o crema de branza de la care cei doi au dezvoltat cate o reteta diferita. Avand fiecare un scop, baietii s-au duelat in pregatirea unui desert nou, au primit chiar laude de la Oana pentru cum s-au descurcat, si in final creativitatea a fost cea care a castigat.

Cei doi au preparat unul dintre cele mai simple și populare deserturi, cu ajutorul Hochland Creme Clasic - cheesecake cu vanilie si capsuni si un cheesecake cu ciocolata si zmeura.

Ingrediente Cheesecake simplu:

- aprox. 400 de g biscuiti digestivi

- 150 de g unt

- 3 cutii Hochland Creme Classic

- 200 de ml smantana lichida

- extract de vanilie

- 120 de g zahar

- o caseraola capsuni

Ingrediente Cheesecake cu ciocolata:

- aprox. 400 de g biscuiti cu cacao

- 50 de g pudra de cacaoo

- 150 de g unt

- 3 cutii Hochland Creme Classic

- 200 de g zahar

- extract de vanilie

- 200 de g ciocolata neagra

- 200 de ml smantana lichida

- o caserola zmeura

Ambele deserturi au fost pe placul Oanei, dar vreti sa aflati care a fost castigatorul? In video puteti urmari toti pasii pe care Dragos si Andrei i-au urmat pentru un rezultat delicios, dar si cine a iesit castigator.

Mai multe retete delicioase cu Hochland Creme gasiti AICI