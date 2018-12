Ce pregatim la cina? Piept de pui cu miere si lamaie, in 15 minute

Cand dureaza doar 15 minute sa prepari cina, nu mai ai nicio scuza sa nu intri in bucatarie. Sau sa nu iti iei mancare la pachet pentru a doua zi, la birou. Pe langa faptul ca se gateste rapid, preparatul pe care urmeaza sa ti-l prezentam in continuare contine doar 320 de calorii per portie, vine cu sos din belsug si este cu adevarat delicios. Vezi mai jos reteta pentru pieptul de pui cu miere si lamaie.