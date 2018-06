17 2018 11:42 /

Iata cateva lucruri pe care trebuie sa le stii inainte de a alege de pe raftul din magazin o cutie de lapte de migdale.

Nu contine lactoza.

Ceea ce il face sa fie numai bun de consumat pentru cei care au intoleranta la lactoza. Il poti folosi in smoothie-uri, prajituri sau consuma ca atare.

Poate contine aditivi.

Tipurile de lapte care nu contin lactoza contin in cele mai multe cazuri aditivi precum caragenanul care pot cauza diverse probleme digestive. De aceea trebuie sa ai grija atunci cand alegi produsul de pe raft si sa citesti foarte atent eticheta.

Nu are multe calorii.

Comparativ cu laptele de animal, contine mai putine calorii. Laptele neindulcit de migdale poate sa aiba chiar si 30 calorii/100 ml ceea ce il face perfect pentru shake-uri si smoothie-uri potrivite in diete.

Nu este atat de bogat in nutrienti precum tindem sa credem.

Din pacate, in timpul transformarii lor in lapte, migdalele pierd cea mai mare parte din doi nutrienti care se regasesc din plin in forma lor cruda: proteinele si calciul.

Contine vitamina E.

Este foarte bogat in vitaminele A si E si ajuta la mentinerea pielii elastice si sanatoase. Datorita vitaminelor si antioxidantilor pe care ii contine, este bun si pe post de lotiune de curatare a tenului. Pentru rezultate bune, poti adauga in el putina apa de trandafiri.

Este o alternativa vegana.

Nu este un produs animal deci nu contine colesterol. Pentru cei care urmeaza o dieta vegana este un ingredient foarte bun care poate inlocui laptele animal in cele mai multe cazuri.