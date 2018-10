18 octombrie 2018 10:04 /

Cu toții iubim dulciurile, astfel încât Elena Lasconi ne recomandă o rețetă delicioasă de tartă cu ciocolată și zmeură.

INGREDIENTE: (8 porții)

150 gr biscuiți cu miere și cacao

1 lingură miere

125 gr unt 80% grăsime

o lingură esentă Migdale Marocane

200 gr ciocolată neagră

250 ml frișcă lichidă

o linguriță piper roz

200 gr zmeură proaspată

MOD DE PREPARARE:

Pasul 1: Am măcinat biscuiții. Apoi, i-am amestecat cu untul topit și mierea.

Pasul 2: Am tapetat cu hârtie de copt vasul Z2020 de la Zepter și am dispus biscuiții uniform pe toată suprafata. Am tasat bine compozitia. I-am pus capac vasului și am gătit, la 90 de grade, compoziția vreme de două minute. E o diferență foarte mare față de varianta clasică. Deoarece exact aceeași compoziție se poate prepara într-o formă de tort la 180 de grade timp de 5-10 minute. Adică, o diferentă foarte mare. 90 grade cu Zepter – 180 de grade cu un cuptor clasic. 2 minute sau 10 ? Ca să nu mai vorbim de căldura din bucătărie degajată de cuptor…. În plus, e foarte sănătos.

Pasul 3: Am încălzit piperul roz după care l-am măcinat mare.

Pasul 4: Am încălzit frișca lichidă și am turnat-o peste ciocolată . Am lăsat să se infuzeze 30 de secunde după care am amestecat totul cu o lingură până când toată ciocolata s-a topit. Am adăugat piperul.

Pasul 5: Am pus crema ganache (de ciocolată) peste biscuiți. Am adăugat zmeura și am dat la rece. Cel mai bine este să o lăsați peste noapte la frigider. După care sunt sigură că o să mă pomeniți. E ceva minuneeeee!

Mai multe rețete propuse de Elena Lasconi găsiți pe elenalasconi.ro.