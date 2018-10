8 2018 12:06 /

Am inceput cu cartofii. I-am spalat bine ( cu o periuta speciala de curatat legumele- la fel de bine functioneaza si cu o periuta de unghii pe care sa o folositi exclusiv pentru spalatul legumelor). I-am pus intregi la fiert (la foc mic) in apa cu sare. I-am scurs si i-am lasat sa se zvante. Apoi, pe unii (cei mai mici) i-am lasat întregi iar pe altii i-am taiat. Am pregatit o tava in care am pus cartofii stropiti cu putin ulei de floarea soarelui. I-am lasat la cuptor ( la 200 de grade) pana cand au prins crusta. Apoi, i-am scos intr-un castron in care am pus cateva fasii de hartie absorbanta (prosoape de hartie) pentru a indeparta excesul de ulei. Am potrivit de sare si am presarat deasupra marar si patrunjel verde (tocat marunt).

Pieptul de curcan l-am taiat subtire ( nu le-am batut ), l-am condimentat cu sare si piper. L-am dat prin faina, ou si pesmet. Le-am prajit in ulei de floarea soarelui. Apoi le-am pus pe o tava cu hartie absorbanta pentru a indeparta excesul de ulei.

Ingrediente pentru 8 portii:

Snitel:

800 gr piept de curcan

4 oua

100-150 gr faina

100-150 gr pesmet PANKO

ulei

sare

piper

Cartofi noi la cuptor cu verdeata

1 kg cartofi noi

sare

ulei (aproximativ 3-4 linguri)

marar

patrunjel

Salsa minune

2 rosii

1 arde gras rosu (mic)

2 fire ceapa verde

1 fir usturoi verde

1 lamaie uscata

1 legatura mica de coriandru verde

1/2 lamaie

2 linguri ulei masline

