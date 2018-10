3 2018 12:03 /

In Romania este o traditie sa pui varza la murat si sa te bucuri mai apoi de ea pe toata durata iernii, in special datorita gustului. Plina de bacterii bune pentru organism si o aciditate perfecta pentru consumul alaturi de carne, varza murata este un aliment ideal pentru sezonul rece.

Varza murata ajuta sistemul imunitar sa se lupte cu infectiile si este plina de bacterii benefice pentru digestie – creste flora sanatoasa din tractul intestinal chiar mai mult decat un iaurt. Tocmai de aceea, isi merita din plin reputatia de remediu pentru durerile de stomac.

Varza murata este una dintre delicatesele pe care, toamna, gospodinele se apuca de pregatit. Varza murata este utila pe timpul iernii, si nu numai, la sarmale, dar si in alte preprate culinare.

Reteta de varza murata:

Verzele se aleg dupa subtirimea foilor, care trebuie sa nu fie cu mult mai mari de-o palma. Apoi trebuie spalate si scobite de cotor, iar in loc se pune o lingura de sare. Apoi se aseaza verzele in butoi: un rand de verze, un rand de sare grunjoasa.

Dupa ce este umplut butoiul, se adauga hrean, bete de marar uscat, foi de dafin, o gutuie sau boabe de porumb, care coloreaza zeama, piper si cimbru.

Dupa ce este incheiata operatiunea de punere a bunatatilor in butoi, se acopera si se lasa 3 zile fara apa, ca sa se aseze.

Dupa aceea se toarna apa proaspata si se pitroceste o data la 3 zile pana se acreste. Pentru ca verzele sa fie mereu scufundate in saramura, deasupra se aseaza niste teascuri peste care se pune o piatra.

Varza murata are putine calorii si multe vitamine

Muraturile sunt sarace in calorii si bogate in minerale si vitamine, cu precadere vitamina C. Varza murata are cel mai mare continut de vitamina C, 100 g acoperind un sfert din necesarul zilnic al unui adult. Muraturile care nu sunt fierte, ci doar putin oparite, pastreaza aproape intacte vitaminele, de aceea sunt indicate in acest sezon.

Nutritionistii recomanda persoanelor sanatoase sa consume muraturi si seara, pentru ca potolesc apetitul. Trebuie sa se tina insa cont si de faptul ca acestea favorizeaza retentia de apa in corp. Acest lucru poate fi prevenit prin spalarea muraturilor inainte de a fi consumate, pentru a indeparta surplusul de sare.