5 iunie 2018 15:11 /

Ciocolata si avocado. Nu este tocmai prima combinatie culinara la care ne-am gandi in mod obisnuit, nu? Chiar si asa, cele doua ingrediente stau la baza unui desert incredibil de gustos, dar in acelasi timp sanatos, vegan si fara pic de gluten. Vezi intreaga reteta mai jos.

Ingrediente:

- 4 avocado ready-to-eat

- ¼ cana lapte de soia (sau de migdale) cu ciocolata

- 3-5 linguri de pudra de cacao

- 2 lingurite de extract de vanilie

- ¼ lingurita de sare

- 60-80 de grame de ciocolata neagra (cu cel putin 70% cacao)

- ¼ cana de miere

Metoda de pregatire:

Taie avocado in jumatati, indeparteaza samburele si cojile si pune pulpa intr-un bol. Repeta procedeul pentru celalalte trei fructe.

Adauga laptele, pudra de cacao, vanilia si sarea. Da totul la blender pana se omogenizeaza, timp de 30-45 de secunde.

Rupe ciocolata in bucati mici si pune-o intr-un bol termorezistent. Pune bolul in cuptorul cu microunde. Topeste ciocolata in intervale de 20 de secunde, amestecand de fiecare data. Intregul proces ar trebui sa dureze cca. 1 minut (3-4 intervale).

Adauga mierea peste ciocolata si amesteca pana se omogenizeaza (cca. 1 minut). Ciocolata se va ingrosa treptat.

Pune ciocolata peste pasta de avocado si porneste din nou blenderul, timp de 45-50 de secunde. Fa o pauza scurta si amesteca-le din nou timp de 1 minut.

Daca budinca nu este destul de dulce pentru gustul tau, adauga mai multa miere. Daca vrei sa obtii o consistenta mai groasa, poti adauga jumatate de banana. De asemenea, daca vrei o budinca mai subtire, poti adauga mai mult lapte. In toate cele trei cazuri, trebuie sa mai dai budinca la blender inca 30 de secunde.

Cand budinca are consistenta si gustul dorit, transfer-o intr-un bol mare (sau in mai multe pahare), acoper-o cu folie de plastic si las-o la frigider timp de 20-30 de minute inainte de a fi servita.

Pofta buna!