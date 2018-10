31 2018 11:29 /

Elena Lasconi, câştigătoarea ediţiei cu vedete a emisiunii "MasterChef", ne prezintă o rețetă delicioasă de Linguine cu creveți și midii.

Ingrediente: (6 persoane)

300 gr linguine

500 gr creveți

50 gr somn file

150 gr midii

400 gr roșii cherry

400 gr roșii cubulețe (decojite) proaspete sau din conservă

piper

1 legatură pătrunjel

100 ml vin alb sec

150 ml supă concentrată pește

o căpățână usturoi

2 fire ceapă verde

30 ml ulei de masline extra virgin

Mod de preparare:

Pasul 1:

Am pus apa la fiert, în vasul Zepter Z2050, fără sare și fără ulei. În momentul în care acul termocontrolului, de la capacul vasului Zepter, a ajuns la mijloc am redus focul. Partea interesantă este că linguinele o să fiarbă mai repede dar foooarte important la temperatură mai mică comparativ cu sistemul clasic. Am adăugat pastele și am pus capacul.

Pasul 2:

Am continuat cu sosul minunat, deosebit, rar. Nu exagerez deloc. Believe me! Am pus la încins (mai degrabă la încălzit) vasul Zepter Z2850B. Am perpelit puțin bucățile de somn. Am adăugat usturoiul tăiat, partea albă de la ceapa verde, roșiile cherry. Puteți sa folososiți și roșii cherry la conservă. Eu am ales varianta fresh. Am folosit tomate proaspete pe care le-am fiert 30 de minute. O parte le-am pasat, o parte le-am lăsat întregi.

Pasul 3:

Am lăsat să fiarbă un minut. Am adăugat piper, supa concentrată de pește (de fapt, eu am preparat-o din crustele creveților) și vinul.

Pasul 4:

Opresc focul la vasul în care fierb pastele în momentul în care acul termocontrolului este la mijloc, în zona verde. La fel am procedat și cu vasul în care am gătit sosul. De ce? Simplu. Pentru că preparatele continuă să se gătească.

Pasul 5:

Am adăugat partea verde de la ceapă, creveții și după un minut am adăugat și midiile. Am prăvălit linguinele în minunăția asta de sos.

Rețeta video o găsiți pe elenalasconi.ro.