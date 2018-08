31 2018 14:52 /

Elena Lasconi, castigatoarea editiei cu vedete a emisiunii "MasterChef", ne prezinta cea mai buna reteta pentru galustele cu prune. Este delicioasa!

Timp de preparare: 70-90 min

Ingrediente pentru 8-10 porţii:

300 gr cartofi fierţi (daţi prin maşina de tocat)

200 gr făină

1 ou

sare (un vârf de cuţit)

1/2 kg prune

100 gr pesmet

50 gr zahăr pudră

scorţişoară (după gust)

50 ml ulei

Pasul unu :

Se fierb cartofii în coajă aproximativ 30 de min.

Pasul doi:

În timp ce fierb cartofii am prăjit pesmetul în ulei (amestecând mereu cu o lingură de lemn ca să nu se prindă). În momentul în care pesmetul s-a rumenit frumos l-am pus într-un bol uscat şi rece. Am spălat prunele, am scos sâmburii apoi le-am lăsat la scurs.

Pasul trei:

Am pus pe foc o oală cu 3-4 l de apă, în care am pus o jumătate de linguriţă de sare şi doua linguri ulei.

Pasul patru:

După ce s-au fiert cartofii i-am curăţat de coajă (trebuie să fie fierbinţi). I-am dat prin maşina de tocat, i-am stropit cu puţin ulei (3-4 linguri). I-am lăsat să se răcească iar apoi am adăugat făina, sarea şi oul. Am facut aluatul, l-am întins cu făcăleţul şi l-am tăiat în pătrate (aproximativ 10 cm pe 10 cm). Am învelit fiecare prună în aluat şi le-am modelat frumos sub formă de găluşcă.

Pasul cinci:

Când apa a dat în clocot am dat focul la mic şi am pus 6-8 găluşti la fiert. Le-am fiert 15-20 min, le-am scos cu o spumieră pe rând şi le-am dat prin pesmet. Le-am pudrat cu zahăr şi scorţişoară doar în momentul în care le-am servit.

Pasul sase:

Enjoy!!!!

Pe www.elenalasconi.ro gasiti retete delicioase si sfaturi pretioase!