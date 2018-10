1 2018 12:21 /

Cred ca cele mai gustoase preparate sunt cele care se fac simplu. Rafinamentul vine din pasiune, alegerea ingredientelor si putina tehnica.

TIMP DE PREPARARE: 30 MIN

INGREDIENTE ȘNIȚELE:

200 gr piept curcan proaspăt Gusturi Românești

1 ou

30 gr pudră libaneză Crispy Cover Mix Mega Image

40 gr fulgi de porumb fără zahăr 365 Mega Image

100 ml ulei, presat la rece, de floarea soarelui Gusturi Românești

INGREDIENTE PIURE:

1 țelină mare

100 gr cartofi albi

50 gr unt 82% grăsime Delhaize Bio

30 ml smântână dulce 365 Mega Image

500 ml lapte

Sare după gust

INGREDIENTE SOS PORTOCALE:

2 portocale

25 gr miere de tei Gusturi Românești

50 ml oțet de mere

½ steluță anason

30 ml supă de vită

Sare si piper după gust

Un meniu romantic în doi devine perfect dacă adăugăm cel puțin două alimente afrodisiace. Așa că, pe lângă miraculoasa rădăcină de țelină am adăugat și cinci vârfuri de sparanghel bogat în vitamina E și acid folic. Nu mai punem la socoteală că și oul se află pe lista afrodisiacelor. Asta e bonus.

Iată cum am procedat:

Pasul 1:

Am curățat țelina și cartoful, le-am spălat și le-am tăiat cubulețe (țelina cubulețe mai mici pentru că fierbe mai greu decât cartoful iar cartoful l-am tăiat în patru). Le-am pus la fiert în lapte. Ca să nu dea în foc am pus deasupra un cerc de hârtie pergament căruia i-am decupat în mijloc un orificiu de vreo 3 cm.

Pasul 2:

Am luat feliile de piept de curcan. Nu le-am condimentat așa cum fac de obicei cu șnițelele pentru că am descoperit la Mega Image, la raionul de produse arăbești și chinezești, o pudră libaneză foarte gustoasă. Este vorba despre Chicken Crispy Cover Mix. Am renunțat și la făină pentru ca mixul ăsta are de toate. Are în compoziție pudră de ceapă, usturoi, făină porumb, turmeric, sare și tot felul de mirodenii.

Am pus uleiul la încins. Am dat carnea prin pudră, apoi prin oul bătut după care prin fulgii de porumb pe care i-am mai mărunțit puțin. Am prăjit șnițelele pe o parte și pe alta și le-am scos pe o farfurie pe care am pus cateva șervețele pentru a absorbi uleiul în exces.

Pasul 3:

Când țelina și cartoful au fiert le-am strecurat după care le-am dat prin sită amestecând mereu cu o lingură. E important să folosim sita pentru că țelina este ațoasă și în felul ăsta veți prepara nu doar un piure afrodisiac ci și extrem de fin și cremos. După ce le-am dat prin sită, cele două ingrediente, le-am amestecat calde cu puțină sare, unt și smântână dulce.

Continuarea o gasiti pe www.elenalasconi.ro