Ai nevoie doar de o banana (sau mai multe, in functie de cantitatea pe care vrei sa o prepari) pentru a face un desert delicios de vara. Iti detaliem mai jos ce ai de facut. :-)

Daca iti plac retetele rapide si ai incercat deja clatitele facute din doar doua ingrediente, avem o noua provocare pentru tine: inghetata dintr-un singur ingredient. Da, ai citit bine.

Ingrediente:

1 banana (pentru circa o cana de inghetata)

Mod de preparare:

Decojeste banana si tai-o in bucati mici. Nu conteaza forma sau marimea lor, atat timp cat bucatile sunt de aceeasi marime. Pune bucatile bananele intr-o caserola cu capac si lasa-le in congelator cel putin 2 ore (ideal ar fi sa le lasi in congelator peste noapte). De indata ce scoti bucatile de banana din caserola, pune-le intr-un robot mic de bucatarie sau intr-un blender. Proceseaza-le pana incep sa se rupa in bucati. Vei observa ca bucatile de banana vor trece prin mai multe etape pe masura ce vor fi procesate in blender. Dupa fiecare etapa, amesteca compozitia cu ajutorul unei spatule. Mai intai, bucatile de banane vor fi maruntite, dupa care vor fi moi si lipicioase. Ulterior, vor avea o textura similara cu un terci de ovaz, dupa care vor deveni cremoase. Cand vor fi procesate si ultimele bucati de banana, compozitia va avea textura unei inghetate. Dupa cateva secunde de pulsatii, va fi suficient de aerata. Transfera compozitia in caserola si pune-o la congelator pana ingheata. O poti manca si imediat ce ai scos-o din robotul de bucatarie, dar va fi destul de moale.

Note:

Daca vrei ca inghetata sa fie cremoasa in totalitate, foloseste un robot de bucatarie. In acest fel, bucatile de banana vor avea mai mult spatiu in care sa fie procesate.

In cazul in care vrei sa transformi inghetata intr-una cu doua sau chiar trei ingrediente, poti adauga fie unt de arahide, miere, migdale, Nutella sau bucati de ciocolata.