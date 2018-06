18 2018 12:33 /

Crema de lamaie in blender. Suna prea frumos sa fie adevarat? Stim ca o crema de lamaie clasica se gateste cu grija, la foc incet, dar exista si o metoda care te scapa de aceasta bataie de cap. Si da, crema iese la fel de buna. :-)

Reteta pe care ti-o prezentam mai jos este suficienta pentru doua cani de crema de lamaie.

Inca un lucru pe care trebuie sa il iei in seama este ca ai nevoie de un blender de mare viteza, destul de puternic cat sa mixeze compozitia timp de 5-6 minute.

Ingrediente:

1 lingura coaja de lamaie rasa

½ cana de suc de lamaie (de la 3 sau 4 lamai)

5 oua

1 cana de zahar

⅛ lingurita sare

70 grame de unt, taiat in 8 bucati mici

Mod de preparare:

Pune coaja si zeama de lamaie, ouale si sarea in blender. Proceseaza-le timp de 5 minute pe cea mai inalta treapta de viteza. Redu viteza blenderului la jumatate, scoate-i capacul si adauga treptat cate o bucata de unt. Dupa ce le-ai adaugat pe toate, mixeaza inca 30 de secunde, pana cand compozitia devine cremoasa. Desfa capacul blenderului cu grija (crema va fi calda si va iesi abur), transfera crema intr-un borcan din sticla sau intr-un alt recipient rezistent la caldura, si las-o sa se raceasca la temperatura camerei, circa 20 de minute. Dupa aceea, o poti acoperi si las-o sa se ingroase in frigider peste noapte.

Nota:



Poti tine crema de lamaie in frigider pana la 5 zile sau o poti ingheta si pastra in congelator pana la 3 luni. Cea mai buna metoda de a o dezgheta este sa o lasi in frigider peste noapte.