Pentru ca nu putem sa mergem la piata chiar in fiecare zi sa ne aprovizionam cu fructe si legume, trebuie sa apelam si la ajutorul frigiderului. Sau nu. Exista unele fructe si legume care nu trebuie pastrate la rece si carora le-ar fi mai bine pe blatul din bucatarie.

Rosiile

Rosiile se pastreaza cel mai bine pe blatul de bucatarie, la lumina, unde pot chiar continua sa se coaca. Daca punem rosiile in frigider si uitam de ele prea mult acolo, textura lor va avea de suferit, iar pulpa va deveni spongioasa si va avea un gust neplacut.

Ceapa si usturoiul

Cu exceptia cepei verzi, celelalte plante aliacee (ceapa alba, ceapa rosie, usturoiul etc.) nu trebuie pastrate in frigider. Bulbii lor se pastreaza mai bine intr-un loc racoros, uscat si ferit de lumina. De asemenea, evita sa infasori ceapa sau usturoiul in pungi de plastic, pentru ca trebuie sa “respire”.

Cartofii

La fel ca aliaceele de mai sus, cartofii trebuie pastrati in locuri racoroase, ferite de lumina. Astfel, cartofii nu vor incolti. Trebuie sa stii ca incoltirea nu este un lucru chiar atat de temut - acele mici tulpine trebuie doar inlaturate cand cureti cartofii, pentru ca au un gust neplacut.

Ananasul

Trebuie sa stii ca odata cules, un anans nu se va mai coace (la fel cum se intampla in cazul bananelor, de exemplu). Asadar, cand cumperi un ananas, asigura-te ca este cat mai copt si mananca-l cat mai repede. Nu este nevoie sa il pastrezi la frigider.

Prunele si piersicile

Daca tii prunele sau piersicile in frigider prea mult timp, pulpa lor va capata o textura spongioasa, la fel cum se intampla si in cazul rosiilor (vezi mai sus). Asadar, recomandam sa le pastrezi tot pe blatul din bucatarie si sa le consumi in maximum 3-4 zile.