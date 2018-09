24 septembrie 2018 10:54 /

Elena Lasconi, castigatoarea editiei cu vedete a emisiunii "MasterChef", stie sa prepare cea mai buna negresa din lume.

Va marturisesc ca in decursul timpului am facut zeci de retete de negresa care mai de care mai sofisticate. Retete care poarta semnatura unor chefi celebri, dar si retete culese din popor.

Reţeta asta am cules-o de la o gospodina din Hateg, orasul meu natal, in urma cu mai bine de 25 de ani si de fiecare data cand am facut-o toata lumea era in extaz. Niciodata, absolut niciodata nu mi-a mai ramas nici macar o bucatica in urmatoarea zi. In timp am mai adaugat dar am si scos (praful de copt) cate ceva iar rezultatul este….super..extra..delicios!!!!

Ingrediente:

5 oua

250 gr unt (80% grasime)

400 gr zahar tos

50 gr cacao

15o gr faina

4 linguri de lapte

20 gr portocala confiata

50 gr ciocolata cu lapte (pentru glazura)

Iata cum am procedat: primul lucru pe care l-am facut a fost sa scot toate ingredientele afară din frigider. Am dat drumul la cuptor la 200 de grade. Cand ingredientele au ajuns la temperatura camerei m-am apucat de treaba. Am frecat (cu mixerul) untul spuma cu jumatate din cantitatea de zahar (200 gr). Am separat albusurile de galbenusuri. Am continuat sa amestec compozitia de unt cu mixerul si am adagat pe rand galbenusurile, apoi cacaoa, laptele si faina.

Am tapetat o tava cu hartie pergament, am pus compozitia si am dat-o la copt. Apoi, am cautat doua cratite care sa intre una in alta. In cratita mai mare am pus apa la fiert. Important este ca cealalta cratita, mai mica, sa nu se atinga cu baza de apa fiarta. Asa am realizat un bain marie perfect. Am batut cu mixerul albusurile. Cand s-au intarit am adaugat “in ploaie” restul de zahar si am continuat sa bat cu mixerul cel putin 15 min. Apoi toata compozitia am pus-o in cratita mai mica (cea fara apa) si am continuat sa o bat cu telul pe bain marie (aburi) pana cand zaharul s-a topit complet, a devenit lucioasa si tare.

Continuarea o gasiti pe elenalasconi.ro!