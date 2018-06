5 2018 14:48 /

E plin sezon al rubarbei asa ca a venit timpul sa va intrebam cat de multe stiti despre ea. Cu totii am auzit despre deserturile cu rubarba, dar stiati ca o putem manca si langa o friptura? Sau ca frunzele de rubarba nu sunt chiar bune de mancat? Mai multe lucruri pe care trebuie sa le stii despre rubarba, mai jos.

1.Rubarba poate fi considerata si leguma, si fruct

Desi se potriveste de minune in combinatie cu capsunile, rubarba nu este in totalitate un fruct. Teoretic, este o leguma si face parte din familia macrisului. Cu toate acestea, in 1947, o comisie din New York a declarat ca rubarba este fruct deoarece este cel mai adesea gatita precum un fruct.

2. Frunzele sunt otravitoare

Frunzele de rubarba contin o cantitate ridicata de acid oxalic, un compus organic care se gaseste si in cerneala sau inalbitori. Asadar, daca sunt consumate, pot cauza dificultati in respiratie si chiar arsuri ale cavitatii bucale.

3. Poate fi consumata cruda

Majoritatea retetelor cu rubarba ne indica sa o gatim. Dar cine a avut rubarba in curte stie ca tulpinile sunt delicioase daca sunt mancate crude. Sunt crocante si usor acrisoare asa ca sunt delicioase cu putin zahar, miere sau sirop de artar.

4. O poti folosi in preparate dulci si sarate

Placintele, crumble-urile sau prajiturile cu rubarba sunt retete clasice, cu care nu poti da gres. Dar stiai ca rubarba se potriveste si cu preparatele sarate? O poti folosi in sosuri cu rosii, in salate, in timp ce chutney-ul de rubarba este foarte gustos alaturi de o friptura de porc.

5. Este o sursa buna de nutrienti

Rubarba este o sursa bogata de vitamina K (ajuta la coagularea sangelui si protejeaza oasele) si de fibre. Este si o foarte buna sursa de calciu. Dar desi o cana de rubarba contine mai mult calciu decat o cana cu lapte, doar un sfert din cantitate este absorbita de corp.