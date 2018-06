5 2018 14:34 /

Mancarea si Instagram-ul fac casa buna. O stim cu totii. Sunt numeroase conturi pe aceasta retea de socializare care abunda in fotografii cu mancare si la care ne-am putea uita ore intregi fara sa ne plictisim, iar in spatele unora dintre ele se afla persoane care lucreaza in bucatarie la cel mai inalt nivel. Din acest motiv, astazi iti prezentam 5 femei bucatar pe care trebuie sa le urmaresti neaparat pe Instagram.

Christina Tosi - 200k followers

Christina Tosi este femeia care a schimbat fata cofetariei din SUA, gratie creatiilor ei inovative: torturile fara glazura, laptele cu gust de cereale si placinta cu unt.

Tosi este bucatar, fondator si proprietar al Momofuku Milk Bar din New York City. Probabil o stiti si din randul juratilor Masterchef sau din cel mai recent sezon al serialului “Chef’s Table”.

Dominique Crenn - 180k followers

La 52 de ani, Dominique Crenn este una dintre femeile care au scris istorie in bucatarie. Este prima femeie bucatar din SUA care a obtinut doua stele Michelin, iar in 2016 a fost numita cea mai buna femeie bucatar din lume de catre World’s 50 Best.

Feed-ul ei de Instagram te duce, printre altele, si in culisele lui Atelier Crenn, restaurantul ei din San Francisco.

April Bloomfield - 173k followers Chiar daca nu posteaza atat de des pe Instagram, merita sa o urmariti pe April Bloomfield. April este proprietara unui gastropub din New York: The Spotted Pig, loc in care isi exprima originile britanice in farfurie. Pe Instagram-ul ei veti gasi o colectie impresionanta de poze din calatorii culinare, din New York la Londra, Copenhaga sau Paris. Nancy SIlverton - 89.4k followers Nancy Silverton este celebra pentru rolul ei de a promova aluaturile si painea cu maia in SUA. Detinatoare a premiului pentru cel mai bun bucatar american oferit de Fundatia James Beard in 2014, Nancy este co-fondatoarea Osteriei Mozza din Los Angeles, alaturi de Joe Bastianich si Mario Batali. Motiv pentru care pizza si mancarea italiana sunt focusul principal al feed-ului ei de Instagram.