Sandvisul este mic dejunul perfect atat pentru cei mai grabiti dintre noi, care nu stiu cum sa faca sa ajunga mai repde la birou, cat si pentru cei mai ”norocosi”, care se trezesc mai tarziu in timpul saptamanii.

Indiferent de tabara in care te afli, regula de baza pe care trebuie sa o stii despre un sandvis este ca nu trebuie doar sa se preparare in cel mai scurt timp, ci trebuie sa fie si delicios. Iti aratam trei trucuri care vor completa experienta unui sandvis perfect la micul dejun.

Prajeste painea

Probabil ca ai citit in multe locuri ca atunci cand vine vorba de mancare, texturile sunt la fel de importante precum aromele. Asociem adesea o mancare buna cu o combinatie de texturi. Este o regula care se aplica si in cazul unui sandvis.

Painea prajita este un element cheie intr-un sandvis, mai ales cand ”umplutura” are o textura moale (oua, branza topita sau tartinabila etc.). Sunt si alte variante de a da sandvisului un plus de ”crocanteala”, precum legumele sau baconul prajit, dar niciuna nu se compara cu painea prajita.

Unge feliile de paine

Un sandvis ”uscat” este un sandvis prost facut. La fel ca in cazul burgerului, un sandvis nu trebuie sa se dezintegreze in timp ce il mananci. Prin urmare, te sfatuim sa intinzi pe feliile de paine fie un strat de aioli, pesto, guacamole, sos iute sau chiar unt. Astfel, te vei asigura ca sandvisul ramane compact si, mai mult decat atat, va avea si cateva arome in plus.

Fii creativ!

Pentru multi, un sandvis clasic contine sunca presata si branza feliata. E mai rapid asa, ar zice unii. Dar chiar si in criza de timp, trebuie sa lasi loc pentru putina creativitate. Incearca sa schimbi din cand in cand painea sau celelalte ingrediente pe care le folosesti, sau adauga ”topping-uri” noi, precum ou sau bacon.