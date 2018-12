18 decembrie 2018 11:38 /

Fie ca ii pregatesti pentru deliciul celor mici, ca ii faci cadou celor dragi sau ca ii lasi langa brad pentru Mos Craciun, biscuitii din turta dulce sunt intotdeauna un real succes. Si pentru ca sarbatorile de iarna se apropie si vei cauta din nou reteta, ti-o detaliem mai jos.

Ingrediente

Pentru turta dulce:

1 cana de unt nesarat, la temperatura camerei

1 cana zahar brun

1 lingura scortisoara

1 lingura ghimbir

½ lingurita cuisoare

1 cana melasa din trestie de zahar

1 ou mare

5 cani de faina

1 lingurita praf de copt

1 lingurita sare

Pentru glazura:

2 cani de zahar pudra

¼ cana lapte

1 lingurita extract de vanilie

Pune untul, zaharul, scortisoara, ghimbirul si scortisoara intr-un bol mare si amesteca-le cu ajutorul unui mixer electric de mana, pana cand compozitia devine omogena. Adauga melasa si oul, dupa care amesteca totul, pana cand textura compozitiei devine cremoasa.

Pune faina, praful de copt si sarea intr-un bol mediu si amesteca-le cu un tel. Adauga-le peste compozitia de mai devreme, amestecand totul cu mixerul la putere medie, pana cand capata consistenta unui aluat.

Imparte aluatul in 3 bucati. Inveleste fiecare dintre aceste bucati in folie de plastic si pune-le la racit cel putin o ora (sau peste noapte).

Cand vrei sa prepari turta dulce, aranjeaza cele 2 gratare ale cuptorului astfel incat sa imparti interiorul acestuia in trei parti. Incinge cuptorul la 180 de grade Celsius si intre timp tapeteaza 2 tavi cu hartie de copt.

Preasara faina pe blatul de lucru. Scoate prima bucata de aluat (lasandu-le pe celelalte doua la frigider) si intinde-o pana cand capata o grosime de cca. 0,5 cm. Taie (cu ajutorul unor forme) cat mai multi biscuiti si aseaza-i pe prima tava pregatita.

Continua procedura pana cand ambele tavi sunt pline cu biscuiti.

Pune cele doua tavi la cuptor si lasa-le la copt intre 8 si 10 minute. La jumatatea timpului de gatire, schimba pozitia tavilor in cuptor (cea de jos va merge pe gratarul de deasupra si invers).

Biscuitii de turta dulce trebuie sa fie fermi la capete si usor pufosi in mijloc. Lasa-i sa se raceasca timp de 5 minute pe tava, dupa care ii poti pune pe platouri pentru a se raci complet.

Continua sa pregatesti aluatul ramas, dar ai grija ca tavile de copt sa fie complet racite inainte de a intra din nou la cuptor.

Pentru a pregati glazura, amesteca zaharul pudra, laptele si extractul de vanilie. Amestecul trebuie sa aiba o textura groasa, dar in acelasi timp, sa poata curge. Daca ti se pare prea gros, poti adauga o lingurita de lapte in plus.

Decoreaza biscuitii si lasa glazura sa se usuce timp de cateva ore. Odata uscati, biscuitii pot fi pusi in caserole si pastrati la temperatura camerei chiar si cateva saptamani.