Stim ca te intrebi de ce ai vrea sa faci frisca in borcan, cand poti pur si simplu sa folosesti un tel, un mixer simplu sau chiar un robot performant de bucatarie. Dar ce te faci daca nu esti in bucataria ta de acasa si nu poti folosi niciuna dintre aceste variante? Poate ca esti in casa unui prieten cu o bucatarie deloc echipata corespunzator sau poate intr-o casa de vacanta. Iata ca noi stim un truc fain la care sa apelezi in aceasta situatie pentru a adauga frisca proaspata la salata de fructe, la smoothie-ul cu fructe exotice sau la placinta pe care abia ai copt-o..