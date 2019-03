Retete inedite: muraturi pane la cuptor

Ce faci cand ai prea multe borcane cu muraturi in dulap? Pregatesti muraturi pane! Da, ai citit bine. Chiar daca noua ni se poate parea ciudat, muraturile pane sunt emblematice in sudul Statelor Unite ale Americii si servesc drept gustari in majoritatea restaurantelor. Spre deosebire de reteta originala, unde muraturile sunt prajite in ulei incins, reteta pe care ti-o propunem in continuare este pentru cuptor.