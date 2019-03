Reteta de snitel vienez: detalii si trucuri pentru un rezultat delicios

25 2019 15:51 /

Multi dintre noi sunt obisnuiti cu gustul snitelului inca din copilarie. Dar oare cati am incercat reteta autentica, originara chiar din Viena? Snitelul vienez este ridicat la rang de mancare nationala in Austria si este facut exclusiv din carne de vitel. Sunt preferate, in general, cotletele de vitel, pentru ca pot fi batute mai usor si se prajesc numaidecat. Mai multe detalii si trucuri, in reteta de mai jos.