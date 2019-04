8 2019 15:23 /

Placinta ciobanului este unul dintre cele mai celebre preparate intalnite in bucataria britanica. Nu seamana deloc cu placintele cu care suntem noi obisnuiti, ci este un preparat complet, care combina o tocana din carne de vita si un piure de cartofi. In mod normal, prepararea placintei ciobanului poate fi un proces indelungat si greoi, dar noi am descoperit o metoda prin care poti pregati totul intr-o singura tigaie de fonta, in mai putin de o ora! Vezi detaliile mai jos.

Ingrediente:

Pentru stratul de cartofi:

- 1,5 kg cartofi, decojiti si taiati bucati

- 2 lingurite sare grunjoasa

- ½ cana de lapte

- 4 linguri unt

- 1 galbenus de ou

Pentru umplutura:

- 1 lingura ulei

- 750 g carne tocata

- 1 lingurita sare

- 1 punga mix legume congelate (morcovi, mazare, fasole verde, porumb etc.)

- ½ cana apa

- 2 linguri faina

- 2 linguri ketchup

- 1 lingurita pudra de ceapa

- ½ lingurita pudra de usturoi

Metoda de preparare:

Incinge cuptorul la 200 de grade Celsius.

Fierbe cartofii intr-o oala mare, umpluta pe jumatate cu apa si in care ai adaugat o lingurita de sare. Cand da in clocot, da focul la mediu si lasa cartofii in apa timp de 15-18 minute, pana devin moi.

In timp ce fierb cartofii, pregateste carnea de vita. Incinge uleiul intr-o tigaie de fonta. Adauga carnea si separ-o in bucati mari de indata ce o pui in tigaie. Las-o sa se rumeneasca 1-2 minute si, cu ajutorul unei spatule, separ-o in bucati din ce in ce mai mici. Amesteca din cand in cand timp de 10 minute.

Adauga in tigaie legumele, apa, faina, ketchup-ul, pudra de ceapa si de usturoi. Lasa-le la gatit timp de 2-3 minute si amesteca toate ingredientele. Scoate tigaia de pe foc. Nu iti face griji daca textura ti se pare prea apoasa - compozitia se va ingrosa in cuptor.

Fa un piure folosind cartofii fierti, lapte, unt, galbenus si o lingurita de sare.

Cu ajutorul unei linguri, pune piureul peste carnea de vita din tigaie, intr-un strat uniform.

Da totul la copt timp de 30 de minute, pana cand stratul de piure de cartofi incepe sa se rumeneasca. Lasa placinta la racit timp de 10 minute, pana cand sosul se ingroasa, dupa care o poti portiona si servi.

Poti pastra resturile de placinta la rece, in caserole, pana la 3 zile.