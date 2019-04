1 2019 12:25 /

Daca te consideri o persoana activa, batoanele energizante trebuie sa faca parte din rutina ta zilnica. Fie ca le consumi la micul dejun, drept gustare intre mese sau imediat dupa ce ti-ai terminat antrenamentul la sala, aceste batoane iti vor da plusul de energie necesar. Partea buna este ca le poti face acasa, fara prea mult efort, din doar trei ingrediente!

Ingrediente:

1 cana de nuci (sau migdale, fistic, alune etc.)

1 cana de fructe uscate (stafide, prune etc.)

1 cana de curmale uscate, fara samburi

Echipament:

Robot de bucatarie

Folie de plastic

Cutit

Mod de preparare:

Incinge cuptorul la 180 de grade Celsius si da nucile la copt timp de 10-12 minute, pana devin aurii. Lasa-le sa le raceasca pentru a le folosi in continuare.

Amesteca nucile, fructele uscate si curmalele intr-un robot de bucatarie. In cazul in care curmalele se lipesc unele de altele, incearca sa le separi cu ajutorul unei linguri.

Dupa circa 30 de secunde, toate ingredientele ar trebui sa fie deja faramitate. Foloseste o spatula pentru a desprinde tot ce a ramas pe peretii robotului de bucatarie si pe lama acestuia.

Continua sa amesteci ingredientele in blender timp de 1-2 minute, pana cand acestea incep sa se combine si sa formeze o bila.

Pune o bucata de folie de plastic pe blatul de lucru si pune pe ea ”aluatul” din robot. Apasa-l cu maine pana capata forma unui patrat gros. Inveleste-l in folie si lasa-l la frigider circa o ora sau chiar peste noapte.

Desfa aluatul racit si pune-l pe un tocator. Taie-l in 8 batoane mari sau in 16 patrate mai mici, dupa preferinte. Inveleste fiecare bucata in folie de plastic.

Pastreaza batoanele in frigider timp de cateva saptamani sau in colegator pana la trei luni. Le poti consuma direct scoase din frigider sau congelator, dar consistenta perfecta o capata cand le lasi sa ajunga la temperatura camerei.

Cateva combinatii pe care ti le recomandam sunt cirese si migdale, caise si migdale, merisoare si nuci pecan sau mere si alune.