27 2018 15:31 /

Pieptul de pui este perfect pentru orice situatie. Poate fi pregatit pe gratar, prajit in unt, gatit in cuptor, dat prin aluat si facut snitel. Dar mai are inca un as in maneca. Poate fi taiat si umplut cu orice vrei tu, de la branza la spanac, bacon sau chutney.