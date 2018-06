Cum sa faci aluat de paste in robotul de bucatarie

Vrei sa faci paste in casa, dar nu ai chef sa framanti si amesteci aluatul? Nicio problema. Daca ai un robot de bucatarie, poti face aluatul pentru paste in doar cateva minute. Lasa-l la crescut, iar in mai putin de o ora e gata sa fie taiat in fettuccine, tagliatelle, ravioli sau orice alte forme de paste iti plac.