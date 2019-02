13 2019 18:13 /

Si tu esti genul de persoana care atunci cand pregateste fursecuri nu reuseste sa faca mai putin de 50 de bucati? Te intelegem perfect pentru ca si noi facem exact la fel. Tocmai de aceea am invatat cum sa le pastram cat mai mult timp proaspete (pe cele ramase dupa ce am impartit o prima tava cu prietenii nostri, desigur!). Iata cateva metode super eficiente

1. Pentru a pastra fursecurile proaspete mai mult timp, foloseste pungi de plastic, care se inchid ermetic. Le gasesti in toate magazinele mari si vin pe diferite dimensiuni. Foloseste pungi medii, in care sa asezi fursecurile unul cate unul, pana cand punga este aproape plina. Inainte sa o inchizi, pune in aceeasi punga si o jumatate de felie de paine. Aceasta va mentine fursecurile proaspete si moi pentru multe zile.

2. Ti-ai cumparat niste borcane frumoase, perfecte pentru depozitarea fursecurilor, dar care nu se inchid ermetic? Pungile din povestea de mai sus sunt la fel de potrivite si in acest caz. Deschide borcanul si asaza inauntrul lui o punga cu inchidere ermetica. Pune fursecurile in ea, inchide-o, apoi pune capacul borcanului. Mai simplu decat credeai, nu?

3. Un truc care ajuta fursecurile sa reziste la drumuri mai lungi este urmatorul. Foloseste o cutie de metal, cateva tortillas de faina si hartie de copt taiata in cercuri, astfel incat sa o poti aseza in cutie. Asaza pe fundul cutiei hartia de copt, apoi tortilla (aceasta are rolul de a pastra fursecurile moi pentru multe zile), apoi din nou hartia de copt. Acum poti aseza primul strat de fursecuri. Repeta pasii pana cand ai umplut cutia. Acum le poti trimite oricui iti doresti, fara grija ca se vor usca sau strica pe drum.