Ingrediente:

800 de grame de faina

4 linguri zahar

4 linguri praf de copt

1 lingura sare

1 lingura bicarbonat de sodiu

100 de grame de unt, taiat cubulete

500 ml de lapte batut

2 linguri de smantana

1 lingurita sare de mare

¼ lingurita piper negru macinat

Mod de preparare:

Incinge cuptorul la 220 de grade Celsius si pregateste o tava cu hartie de copt.

Pune faina, zaharul, pudra de copt, sarea si bicarbonatul in bolul unui mixer. Amesteca-le la viteza mica, dupa care adauga untul si continua sa amesteci cu mixerul, pana cand compozitia se omogenizeaza si capata o textura faramicioasa, circa 3 minute. Dupa aceea, incorporeaza treptat si laptele.

Scoate aluatul pe blatul de lucru, pe care ai presarat in prealabil putina faina. Framanta-l suficient, dupa care intinde-l cu ajutorul unui facalet pana cand va ajunge la circa 2 centimetri grosime. Taie aluatul in patrate sau cercuri egale, pe care le vei pune in tava de copt. Unge-le cu smantana si presara deasupra lor cu sare si piper.

Coace biscuitii in cuptor circa 15 minute, pana devin aurii. Lasa-i sa se raceasca inainte sa ii servesti. Pofta buna!