Ciupercile sunt facute sa fie sotate. De ce? Pentru ca este cel mai bun si mai simplu mod de a le scoate la iveala aroma intensa, textura carnoasa si suculenta.

Avem nevoie de o tigaie bine incinsa, fara strop de ulei, plus cateva ingrediente care sa adauge si mai multa aroma pe final: unt, vin de Porto si patrunjel.

Odata gatite, le putem manca fie simple, fie ca garnitura, fie le putem adauga intr-o tocana.

Ingrediente:

1 kg ciuperci brune

2 linguri de unt sarat (sau ulei de masline)

1 lingura de vin de Porto sec (sau vin alb sau otet)

1 lingura de patrunjel proaspat tocat

Mod de preparare:

Curata ciupercile cu ajutorul unui prosop de hartie. Recomandam ca atunci cand sotezi ciupercile, sa nu le pui sub jet de apa, deoarece nu se vor mai rumeni cum trebuie daca intra in contact cu prea multa umezeala. Dupa ce le-ai curatat, taie-le in sferturi, de-a lungul tulpinii.

Incinge o tigaie de fonta la foc moderat spre mare. Adauga ciupercile pe intreaga suprafata a tigaii si gateste-le timp de 2 minute, fara sa le amesteci. Intoarce-le si mai gateste-le inca 1-2 minute, pana incep sa devina aurii si sa elimine putina apa.

Da focul mai mic si continua sa le gatesti, amestecand din cand in cand, pana cand tot lichidul se evapora si ciupercile incep sa se rumeneasca. Tot procesul ar trebui sa dureze circa 5-8 minute.

Scoate tigaia de pe foc si adauga untul, vinul de Porto si patrunjelul tocat. Amesteca bine toate ingredientele si serveste ciupercile fierbinti.

Bine de stiut: poti pastra ciupercile gatita intr-o caserola la frigider pana la 4 zile.