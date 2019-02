Bucatarie internationala Reteta frantuzeasca: supa de ceapa Supa de ceapa este o reteta frantuzeasca clasica, care nu lipseste din meniul niciunui bistro cochet care se respecta. Daca ai mancat pana acum supa de ceapa doar in restaurante, nu o sa iti vina sa crezi cat de usor o poti gati si tu acasa. Trebuie doar sa te inarmezi cu multa rabdare, pentru ca vei petrece cateva ore bune in bucatarie. Si e posibil ca hainele tale sa miroasa destul a ceapa cand vei termina de gatit. Dar iti promitem ca merita efortul!

Cum sa / Guides Cea mai buna reteta de pui a la Jamie Oliver Jamie Oliver este unul dintre cei mai celebri bucatari care promoveaza ideea gatitului acasa. Retetele lui sunt impresionante, dar in acelasi timp usoare, si cu un gust deosebit. Una dintre cele ele este reteta de pui in sos de lapte, care necesita o mana de ingrediente si circa doua ore din timpul tau.

Ce ne place 10 trucuri din restaurante de care sa tii cont cand gatesti acasa Cand vine vorba despre organizare si eficienta, bucatarii au multi asi sub maneca. Stiu cum sa curete 100 de cartofi in timp ce fierb pastele al dente, ce ustensile sunt cele mai usor de folosit cand comenzile se aglomereaza sau cum sa “salveze” un preparat care parea complet gresit. Din acest motiv, am pus cap la cap 10 sfaturi de la oamenii care lucreaza zi de zi in restaurante si care ne pot face viata mai usoara in bucataria de acasa.

In Bucataria ta Trei trucuri pentru un sandvis perfect de mic dejun Sandvisul este mic dejunul perfect atat pentru cei mai grabiti dintre noi, care nu stiu cum sa faca sa ajunga mai repde la birou, cat si pentru cei mai ”norocosi”, care se trezesc mai tarziu in timpul saptamanii.

Cum sa / Guides Cum pastram fursecurile proaspete mai mult timp Si tu esti genul de persoana care atunci cand pregateste fursecuri nu reuseste sa faca mai putin de 50 de bucati? Te intelegem perfect pentru ca si noi facem exact la fel. Tocmai de aceea am invatat cum sa le pastram cat mai mult timp proaspete (pe cele ramase dupa ce am impartit o prima tava cu prietenii nostri, desigur!). Iata cateva metode super eficiente

Bauturi nealcoolice Ciocolata calda si vin rosu, intr-un singur preparat Care e bautura ta preferata in sezonul rece? Probabil ca ai raspuns deja ”ciocolata calda” sau ”vin fiert”, asa ca te intrebam din nou: de ce nu ambele? Ciocolata calda cu vin este un preparat care a facut furori pe Pinterest in ultima perioada si, pe langa faptul ca este gata in doar cateva minute, este si super delicios!

Cum sa / Guides Trucuri din bucatarie. Cum sa faci frisca rapid, in borcan Stim ca te intrebi de ce ai vrea sa faci frisca in borcan, cand poti pur si simplu sa folosesti un tel, un mixer simplu sau chiar un robot performant de bucatarie. Dar ce te faci daca nu esti in bucataria ta de acasa si nu poti folosi niciuna dintre aceste variante? Poate ca esti in casa unui prieten cu o bucatarie deloc echipata corespunzator sau poate intr-o casa de vacanta. Iata ca noi stim un truc fain la care sa apelezi in aceasta situatie pentru a adauga frisca proaspata la salata de fructe, la smoothie-ul cu fructe exotice sau la placinta pe care abia ai copt-o..

Meniu 5 sfaturi pentru momentele cand gatesti cu carne tocata Fie ca este de vita, curcan, porc sau miel, alegem sa gatim cu carne tocata din doua motive: este ieftina si practica. In cazul carnii tocate, nu este decat un simplu pas din congelator in tigaie.

Meniu Reteta rapida de clatite americane, cu doar 3 ingrediente Daca iti plac clatitele americane, cu siguranta vei indragi aceasta reteta rapida. Chiar daca suna greu de crezut, ai nevoie de doar trei ingrediente principale pentru a o pregati. Asa ca adauga pe lista de cumparaturi fulgi de ovaz, oua si branza proaspata de vaci, trezeste-te a doua zi cu 15 minute mai devreme si bucura-te de un mic dejun bogat in proteine si slab in grasimi. Pofta buna!

Deserturi sănătoase Prăjitură caramel Elena Lasconi ne prezintă o rețetă delicioasă pentru o prăjitură cu caramel.

Ce ne place Trucuri din bucatarie. Cum sa folosesti iaurtul grecesc in preparate Daca pana acum asociai iaurtul grecesc doar cu un mic dejun rapid si sanatos, trebuie sa stii ca l-ai subestimat. Fiind bogat in grasimi (sanatoase), acest tip de iaurt poate inlocui cu usurinta mai multe ingrediente si poate fi folosit in nenumarate retete. Vezi mai jos cum. :-)

Cum sa / Guides Cum sa pregatesti pieptul de pui pentru umplut Pieptul de pui este perfect pentru orice situatie. Poate fi pregatit pe gratar, prajit in unt, gatit in cuptor, dat prin aluat si facut snitel. Dar mai are inca un as in maneca. Poate fi taiat si umplut cu orice vrei tu, de la branza la spanac, bacon sau chutney.

Cum sa / Guides Cum sa pregatesti o altfel de Sangria cu doar 4 ingrediente Stim cu totii ca Sangria traditionala se prepara cu vin rosu si ca este absolut delicioasa si racoritoare, perfecta pentru zilele caniculare de vara. Totusi, in ultimii ani au aparut o multime de alte retete, derivate din bautura originala. Pentru cei care sunt mai degraba fani ai vinului dulce si ai aromei de fructe proaspete, prezentam astazi o reteta usor diferita de Sangria. Garantam ca merita incercata!

Meniu Creme Brulee a la Julia Child Creme brulee este, fara dubii, unul dintre cele mai delicate si elegante deserturi frantuzesti. Cine ar putea rezista acelei cruste caramelizate, crocante, sau cremei de o consistenta perfecta?

Cum sa / Guides Cum mai folosim morcovii in preparate. Idei inedite Sa fim seriosi: nu e nimic prea interesant la morcovi. Ii folosim ca baza pentru supe si sosuri si adesea ii aruncam in salate. Dar adevarul este ca ne putem bucura de ei mult mai mult de atat. Trebuie sa facem doar cateva schimbari in modul in care ii preparam, iar rezultatele vor fi cu adevarat surprinzatoare.

Meniu 5 lucruri pe care trebuie sa le faci cand gatesti o friptura de vita Fripturile de vita facute in bucataria proprie sunt delicioase. Iti trebuie doar o bucata de carne potrivita, putina sare si o tigaie incinsa si te poti bucura de o friptura demna de restaurante sofisticate. Tine minte ca friptura de vita trebuie gatita cat mai simplu posibil, motiv pentru care iti spunem care sunt cele 5 lucruri (la fel de simple) pe care trebuie sa le faci atunci cand o gatesti acasa.

Meniu 7 branzeturi celebre din Europa pe care trebuie sa le incerci Daca esti iubitor de branzeturi, ti-am pregatit un platou cu tot felul de sortimente din intreaga Europa. Din Spania si pana in Cipru si de la mozzarella la emmentaler, am adunat 7 dintre cele mai populare branzeturi de pe continent si vorbim despre procesul lor de fabricatie, despre aromele lor si despre cum putem sa le folosim in bucatarie.

Meniu Cum sa faci inghetata dintr-un singur ingredient Ai nevoie doar de o banana (sau mai multe, in functie de cantitatea pe care vrei sa o prepari) pentru a face un desert delicios de vara. Iti detaliem mai jos ce ai de facut. :-)

Meniu Ce trebuie sa stii despre rubarba inainte de a o folosi in bucatarie E plin sezon al rubarbei asa ca a venit timpul sa va intrebam cat de multe stiti despre ea. Cu totii am auzit despre deserturile cu rubarba, dar stiati ca o putem manca si langa o friptura? Sau ca frunzele de rubarba nu sunt chiar bune de mancat? Mai multe lucruri pe care trebuie sa le stii despre rubarba, mai jos.

Cum sa / Guides Cum sa faci aluat de paste in robotul de bucatarie Vrei sa faci paste in casa, dar nu ai chef sa framanti si amesteci aluatul? Nicio problema. Daca ai un robot de bucatarie, poti face aluatul pentru paste in doar cateva minute. Lasa-l la crescut, iar in mai putin de o ora e gata sa fie taiat in fettuccine, tagliatelle, ravioli sau orice alte forme de paste iti plac.

Cum sa / Guides 5 trucuri pentru un sandvis cu branza perfect Daca este gatit cum trebuie, un sandvis cu branza poate fi sandvisul perfect. Chiar daca poate parea ceva simplu de facut, iti prezentam 5 trucuri de care trebuie sa le tii cont pentru ca sandvisul cu branza sa fie cu adevarat delicios.

Nutritie 5 lucruri pe care trebuie sa le stii despre varza de Bruxelles Chiar daca nu este foarte populara in bucatariile romanesti, varza de Bruxelles este o leguma delicioasa pe care ar trebui sa o gatim de fiecare data cand avem ocazia. Asa ca data viitoare cand pleci la cumparaturi, adu-ti aminte sa o treci pe lista. Iti dam si cateva ponturi mai jos.

Nutritie 10 lucruri pe care nu le stiai despre inghetata Este unul dintre cele mai populare deserturi din lume si deliciul preferat pe timp de vara. Imbraca o multime de arome si este prezenta pe toate continentele. Inghetata are, insa, si multe secrete pe care trebuie sa le afli.

Cum sa / Guides Cea mai buna metoda de a curata tocatoarele de lemn Folosim foarte des tocatoarele de lemn in bucatarie astfel ca ele se uzeaza, se pateaza si capata tot felul de mirosuri care de-a lungul timpului pot deveni neplacute. Curatarea tocatoarelor poate fi o adevarata provocare sau cel putin asa poate parea la o prima impresie.

Meniu Pasta de avocado cu usturoi, gata in 5 minute Cea mai simpla si mai versatila reteta cu avocado este cea de pasta. O poti servi pe post de gustare, cu nachos, in sandvisuri (cu ou posat - o combinatie absolut delicioasa!), pe paine prajita la micul dejun sau pe lipie ori tortilla in wrap-uri pe care le poti lua la birou. Dureaza doar 5 minute sa o pregatesti.

Bucatarie internationala Reteta: chilli con carne Chilli con carne este acel gen de preparat din care poti manca o saptamana intreaga fara sa te saturi. Desi numele lui te poate duce cu gandul la Mexic sau la bucataria latina, se crede ca este originar din Texas. Ce stim cu siguranta este ca aceasta tocana din carne de vita, ardei iute si fasole se face foarte usor si este un adevarat succes la mesele cu familia sau cu prietenii.

Meniu 3 modalitati simple de a scoate in evidenta aromele legumelor Primavara este anotimpul pe care cu totii il asteptam cu sufletul la gura pentru temperaturile ridicate, pentru florile care ne incanta privirea, pentru starea de bine pe care ne-o da si mai ales pentru legumele care incep sa apara din nou pe tarabele din piete.

Cum sa / Guides 5 metode prin care sa dai gust mancarii fara sa pui mai multa sare In mai toate retetele, fie ca vorbim despre mancaruri sarate sau despre deserturi, ni se spune sa adaugam o anumita cantitate de sare. Stim cu totii expresia ”ca sarea-n bucate” si cat de mult poate sarea sa influenteze gustul mancarii. Dar dincolo de acest aspect, sarea poate fi si daunatoare daca este consumata in cantitati mari. Vestea buna este ca sunt cateva metode prin care putem inlocui sarea in exces din alimentatie fara ca gustul mancarii sa aiba de suferit. Le prezentam detaliat mai jos.

Mic dejun de 10 Cea mai buna metoda de a pregati baconul De cate ori nu ti s-a intamplat sa poftesti la baconul acela prajit perfect, pe care il vezi pe toate site-urile culinare, in reviste si in filme? Probabil ca ai incercat apoi sa il prajesti in tigaie, dar rezultatul obtinut nu a fost deloc acelasi cu cel visat. Nu-ti face griji! Iti spunem noi care este metoda corecta pentru a obtine cel mai aspectuos si delicios bacon prajit. Iata cat de simplu este.

Cum sa / Guides Cum sa pregatesti un smoothie mai satios. 5 modalitati la indemana Smoothie-ul este o varianta excelenta de mic dejun in zilele in care nu ai timp sa te asezi la masa nici macar 15 minute. Este bogat in nutrienti, racoritor si numai bun de luat la pachet. Totusi, atunci cand il pregatesti trebuie sa tii cont ca el trebuie sa fie satios astfel incat sa nu apara din nou senzatia de foame la scurt timp dupa ce l-ai consumat. Iata care sunt ingredientele pe care le poti adauga pentru ca smoothie-ul tau sa fie mai consistent.

Meniu Cele mai bune sandvisuri din lume pe care nu trebuie sa le ratezi Unele dintre cele mai bune preparate din lume sunt servite intre doua felii de paine. Pentru ca daca este facut cum trebuie, un sandvis este o masa completa si poate spune povestea unei culturi. Asa ca astazi am facut turul culinar al lumii si va aducem cele mai bune sandvisuri de pe Glob, din Statele Unite si pana in Vietnam.

Trenduri & Stiri 5 idei de pranzuri rapide pe care poti sa le iei la birou Stii ca esti genul caruia stomacul ii da semnale in apropierea orei 12:00 atunci cand esti la birou? Atunci n-ar fi rau sa te gandesti la alcatuirea unui meniu saptamanal cu mancaruri pe care sa le pregatesti cu o zi inainte si pe care sa le iei la pachet. Noi venim astazi cu 5 idei fresh, hranitoare usor de pregatit!

Meniu Spaghetti cu pesto Dupa cateva zile de vacanta de iarna, in care tendinta multora dintre noi a fost sa guste din toate bunatatile preparate de noi insine, sau de gazdele pe care le-am vizitat, poate simtim nevoia sa renuntam la carne, macar la una dintre mese.

Meniu Reteta: Ciocolata calda cu vin rosu Atunci cand iarna s-a instalat pe deplin, iar intalnirile cu prietenii au loc din ce in ce mai des la tine acasa, e vremea sa impresionezi cu bauturi noi, care sa va incalzeasca, dar sa si surprinda placut papilele gustative ale invitatilor

Meniu Fursecuri delicioase din doar 3 ingrediente Ce te sfatuim sa ai mereu in frigider? Un borcan mare cu unt de arahide. Este ingredientul de baza al unor fursecuri absolut delicioase, care sunt foarte usor si rapid de pregatit.